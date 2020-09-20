Топ-темы:

В Минздраве объявили о введении электронных рецептов в Украине

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
537
Степанов назвал даты запуска новой системы

Министерство здравоохранения Украины разработало план перехода на электронный лекарственный рецепт.

Как сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, такие рецепты будут фиксироваться в системе, и можно будет четко проследить, каким врачом это выписано и нужно ли было выписывать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У нас разработан четкий алгоритм и план внедрения электронного рецепта в Украине, мы начали двигаться по этому плану", – отметил он.

По словам Степанова, по плану уже в 2021 году будет введен электронный рецепт на наркотические средства, инсулины и иммуносупрессивные препараты.

"В 2022 году мы собираемся сделать электронный рецепт на все антибиотики, то есть антибактериальную терапию, и в 2023 году – на все остальные рецептурные лекарственные средства", – заявил министр.

С 2023 года система должна заработать полностью, то есть все лекарственные средства, которые должны отпускаться по рецептам, будут отпускаться исключительно по электронным рецептам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Министерство здравоохранения Украины утвердило новые правила выписывания рецептов на лекарства.

УкраинаМинистерство здравоохранениярецептМаксим Степанов
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook