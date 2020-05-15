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15 мая • обновлено в 12:05
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В Минздраве объяснили вспышку коронавируса в мире: мерили температуру

29.8т
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Заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова заявила, что рост статистики количества больных коронавирусной инфекцией в Европе возможен за счет включения в нее только данных измерения температуры или быстрых тестов.

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Такое странное объяснение чиновница дала в эфире телеканала "Наш", отвечая на вопрос о том, почему в Украине такое малое количество проведенных тестов на COVID-19 по сравнению с другими странами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тест на коронавирус

Тест на коронавирус

"Сравнить статистику – это сравнить с чем? Знаем ли мы, что входит в статистику тех стран, о которых вы сказали? Возможно, они в свою статистику включают просто измерения температуры, быстрые ИФА-тесты, еще что-то", – возмутилась Шаталова.

Также она отметила, что статистика заболеваемости коронавирусом в Украине формируется исключительно на результатах ПЦР-тестирования, которое является точным.

"Кто говорит, что в Польше только данные ПЦР-тестов попадают в статистику Что туда не попадают быстрые тесты или что-то еще?" – добавила заместитель главы Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что уже вскоре в стране начнут проводить новый вид тестирования на коронавирус COVID-19, так называемый ИФА-метод – иммуноферментный анализ. Он намного доступнее, в отличие от ПЦР-тестирования, и позволит расширить группы, которые нужно будет тестировать.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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