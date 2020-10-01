В Минздраве объяснили рост числа больных COVID-19 в Украине

Рост числа новых больных коронавирусом (COVID-19) в Украине связан с тем, что украинцы не соблюдали правила карантина и установленных ограничений.

Об этом в эфире 1+1 рассказал глава Минздрава Максим Степанов, пояснив, почему в нашей стране второй день подряд регистрируют более 4 тысяч новых зараженных.

"Если бы их придерживались в более или менее в нормальном объеме, то у нас была бы совсем другая картина. Мы (Минздрав – Ред.) можем констатировать, что контроль слабый. Именно поэтому мы сосредоточены на лечебном процессе", – сказал чиновник.

Степанов добавил, что в Украине по сравнению с маем более чем в семь раз возросло количество проведенных тестирований. Также он сказал, что обеспокоен заполненностью коек в больницах.

"В Украине увеличилось количество больных коронавирус с тяжелым течением болезни. У нас растет количество инфицированных, госпитализируют. В общем активных больных в настоящее время около 120 тысяч. Из них вчера (30 сентября – Ред.) утром более 15 тысяч находятся в больнице. Это и люди с подтвержденным диагнозом, и с подозрением ", – рассказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 1 октября, в Украине подтвердили 4069 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 30 сентября было зафиксировано 4027 новых больных.