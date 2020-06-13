В Минздраве объяснили резкий рост заболеваемости COVID-19 в Украине

Юрий Сергиенко Общество 16:29, 13.06.2020 Обновлено: 16:35, 13.06.2020

Увеличение количества людей, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, связано со смягчением карантинных мер.

Об этом на брифинге 13 июня заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы связываем увеличение количества случаев обнаружения коронавирусной болезни, которые регистрируются на протяжении последних трех дней со смягчением карантинных мер", – сказал главный санврач.

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