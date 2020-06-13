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13 июня • обновлено в 16:40
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В Минздраве объяснили резкий рост заболеваемости COVID-19 в Украине

1.2т
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Увеличение количества людей, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, связано со смягчением карантинных мер.

Об этом на брифинге 13 июня заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы связываем увеличение количества случаев обнаружения коронавирусной болезни, которые регистрируются на протяжении последних трех дней со смягчением карантинных мер", – сказал главный санврач.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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