В Минздраве объяснили, почему в Украине растет заболеваемость COVID-19

Карина Бондаренко Общество 10:06, 29.07.2020 Обновлено: 10:23, 29.07.2020

В Украине наблюдается тенденция к росту заболеваемости коронавирусом из-за смягчения карантина.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, рост начался еще в июне и продолжается до сих пор.

"Это началось в июне и мы наблюдаем такую тенденцию. Более того, происходит большой рост и в других странах, в частности в странах Европы", – сказал глава Минздрава.

Степанов отметил, что именно поэтому правительство продолжает совершенствовать подходы к карантинным мероприятиям и изменило адаптивный карантин.

"Перешли к разделению страны на четыре зоны, которые разработаны по четким критериям, – это первое такое отличие. Второе заключается в том, что если раньше адаптивный карантин был полностью в пределах области, то сейчас произошел переход до уровня административно-территориальной единицы – района или города", – напомнил министр.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве пояснили, что нужно делать по возвращению из стран "красной зоны".

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