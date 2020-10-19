В Минздраве объяснили, когда врач придет на дом к больному COVID-19

В Украине семейный врач посетит больного с COVID-19 на дому только в случае ухудшения состояния его здоровья.

При легком протекании болезни врач будет контактировать с больным дистанционно. Об этом на брифинге в понедельник, 19 октября, сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Мыкычак.

"Если заболел, чувствуешь (себя – Ред.) хуже, чем в любое другое время, еще раз, остаемся дома. И обязательно позвоните своему семейному врачу. Позвоните или в свой центр первичной помощи или во врачебную амбулаторию, или в поликлинику, или в частный медицинский центр, с которым вы постоянно контактируете и который с вами сотрудничает. Врач, при легком течении заболевания, будет контактировать с больным дистанционно", – пояснила она.

Мыкычак отметила, что при нынешней тяжелой ситуации нельзя рисковать здоровьем врачей.

"Контакт семейного врача при легком течении заболевания дистанционный, подчеркиваем это. Поэтому не обижайтесь на врачей, не жалуйтесь, что они не хотят к вам прийти домой. Врач придет домой тогда, когда он поймет по разговору, по общению с вами, что есть тенденция к ухудшению ситуации – тогда врач придет и посетит. Что касается пневмонии, которые мы имеем при этом заболевании, их, к сожалению, в большинстве (случаев – ред.), ухом не слышно", – добавила чиновница.

Мыкычак подчеркнула, что при наличии любого из симптомов: кашель, насморк, лихорадка, тошнота, головная боль, слабость, расстройство желудочно-кишечного тракта, потеря вкуса или обоняния – нужно оставаться дома и связаться с семейным врачом.

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