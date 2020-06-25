В Минздраве объяснили, какие регионы обязаны усиливать карантин

Виктория Довгань Общество 09:48, 25.06.2020 Обновлено: 10:30, 25.06.2020

На фоне роста статистики заболеваемости COVID-19 усиливать карантин обязаны только те регионы Украины, где показатель положительных тестов не соответствует установленным Камбином границам.

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Об этом во время ежедневного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, решение должно приниматься по итогам трех дней наблюдений за динамикой статистики в области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас достаточно четко определено в решении правительства, по каким признакам определяется критерий в той или иной области по усилению карантина. Берется один из этих признаков – тестирование. Если в течение трех дней исследования этот показатель не соответствует тому критерию, который установлен в постановлении Кабмина, то, соответственно, региональная комиссия должна собраться и определиться по поводу усиления карантинных мероприятий", – пояснил чиновник, отметив, что существует конкретный перечень ограничений, которые должны быть усилены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по состоянию на утро четверга, 25 июня, в Украине официально подтверждено 40 008 случаев коронавирусной инфекции. Из них 994 было обнаружено за минувшие сутки, что стало новым антирекордом.

  • От COVID-19 в стране умерли уже 1067 человек (+16 за сутки), а 17 758 пациентов (+349) полностью побороли болезнь.

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