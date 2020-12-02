В Минздраве объяснили, что делать больным украинцам без деклараций с семейными врачами

Каждый больной украинец, независимо от наличия декларации с семейным врачом, сможет получить помощь при обращении в медучреждение.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью "Телеграфу". По ее словам, чтобы сделать это возможным, государство выделило дополнительные средства на доплаты врачам.

"Независимо от наличия декларации, каждому гражданину медики обязаны оказать помощь в ближайшем территориальном медицинском учреждении или в том, в которое вы обратитесь. Семейным врачам сейчас добавили небольшое дофинансирование, чтобы они оказывали помощь гражданам без деклараций. Это вынужденная мера и не совсем правильная, так как при заключении декларации за пациентом в медицинское учреждение приходят средства, пациент юридически сотрудничает с врачом", – отметила чиновница.

Микичак считает, что если гражданин убежденно отказывается от оформления медицинских отношений с государством, то за любые услуги в этой сфере обязан платить.

"Наша ментальность и определенный популизм законодателей не дает до конца реализовать этот подход, который практикуется в экономически сильных государствах. Поэтому мы фактически компенсируем работу врача с пациентом, который не является к нему прикрепленным", – добавила замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты Национальной службы здоровья разъяснили украинцам алгоритм, как правильно вызвать экстренную медицинскую помощь, чтобы медики приехали как можно быстрее. Для этого они расписали инструкцию из пяти пунктов.