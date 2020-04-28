В Минздраве назвали жесткие условия для открытия рынков

Министерство здравоохранения Украины разработало постановление, которое предусматривает возобновление работы агропродовольственных рынков. Впрочем работать им позволят только при условии соблюдения строгих ограничений.

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На брифинге глава министерства Максим Степанов отметил, что 29 апреля документ будет внесен на рассмотрение Кабинета министров Украины (посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для того, чтобы это было безопасно, Минздрава и Министерство экономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля. Сейчас планируется открытие продовольственных рынков, которые будут в состоянии обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм. Документ предусматривает, что в условиях распространения коронавируса агропродовльственные рынки должны работать с соблюдение строгих требований", – сказал чиновник.

Рынки в Украине "24 канал"

В частности, в постановлении, которое представлено на рассмотрение правительства, говорится следующее:

допуск работников, продавцов и посетителей рынка исключительно при наличии надетой медицинской маски, в т. ч. изготовленной самостоятельно, или респиратора;

прохождение бесконтактного температурного скрининга;

наличие на каждом входе или въезде на территорию рынка диспетчеров с антисептиком;

количество посетителей, которые одновременно находятся на территории рынка, не должно превышать количества из расчета 1 покупатель на 10 кв. м;

проведение дезинфекции контактных поверхностей каждых 3 часа;

уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня;

отсутствие стихийной неконтролируемой торговли;

для продавцов расстояние между рабочими местами должно быть не менее 3 м;

обеспечение постоянного информирования покупателей об ограничениях и профилактике коронавируса;

обеспечение контроля и соблюдения требований по профилактике распространения кооронавируса и оперативное устранение нарушений.

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