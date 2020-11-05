В Минздраве назвали условия введения комендантского часа из-за коронавируса

В Украине пока не рассматривается введение комендантского часа и остановка общественного транспорта из-за эпидемии коронавируса.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 4 ноября заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он уточнил, что для этого необходимо введение чрезвычайного положения.

"Комендантский час определен в законодательстве. Для того чтобы ввести комендантский час, надо вводить чрезвычайное положение. Для этого нужны решение СНБО, указ президента и голосование в Раде", – пояснил глава ведомства.

Также министр добавил, что ввести полный локдаун в стране не сложно, но в этом вопросе нужно найти баланс.

"У нас есть еще состояние экономики, и мы должны взвешивать и найти баланс с точки зрения защиты и работы обычных людей. Мы понимаем, что ввести жесткий локдаун на недели или на месяц – это значит оставить людей без работы", – сказал Степанов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине могут ввести жесткий локдаун, если произойдет коллапс медицинской системы.

По словам главы Минздрава Степанова, он будет предусматривать ограничения на перемещение, закрытие ресторанов, гостиниц, кинотеатров, спортзалов и центров досуга.