В Минздраве назвали условия прекращения самоизоляции больными COVID-19
Министерство здравоохранения Украины определило три критерия для прекращения самоизоляции и лечения больными коронавирусом COVID-19.
Впрочем для решения достаточно соответствия состояния пациента и одному из них, сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В частности, речь идет о:
отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.
Отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты постановки материала в случае положительного результата COVID-19 методом ПЦР без лабораторного обследования.
Отсутствии клинических проявлений острого респираторного при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.
"При наличии хотя бы одного из критериев рекомендуется прекращать самоизоляцию и лечение пациента. Все перечисленные критерии являются равноценными", – отметил Степанов.
Он также напомнил, что повторное тестирование методом ПЦР с целью определения наличия или отсутствия вируса в организме может проводиться не ранее чем через 10 дней с даты появления симптомов или получения первого положительного результата на COVID-19 методом ПЦР.
"Но необязательно проходить повторное тестирование, чтобы доказать, что вы уже выздоровели и можете прекращать самоизоляцию", – подытожил министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Минздрав принял специальный приказ, который предусматривает изменение перечня симптомов, с которыми человека с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом следует госпитализировать.
Также в ведомстве назвали три показателя для завершения амбулаторно-поликлинического лечения.