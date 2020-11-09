В Минздраве назвали условия прекращения самоизоляции больными COVID-19

Министерство здравоохранения Украины определило три критерия для прекращения самоизоляции и лечения больными коронавирусом COVID-19.

Впрочем для решения достаточно соответствия состояния пациента и одному из них, сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, речь идет о:

отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

Отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты постановки материала в случае положительного результата COVID-19 методом ПЦР без лабораторного обследования.

Отсутствии клинических проявлений острого респираторного при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

"При наличии хотя бы одного из критериев рекомендуется прекращать самоизоляцию и лечение пациента. Все перечисленные критерии являются равноценными", – отметил Степанов.

Он также напомнил, что повторное тестирование методом ПЦР с целью определения наличия или отсутствия вируса в организме может проводиться не ранее чем через 10 дней с даты появления симптомов или получения первого положительного результата на COVID-19 методом ПЦР.

"Но необязательно проходить повторное тестирование, чтобы доказать, что вы уже выздоровели и можете прекращать самоизоляцию", – подытожил министр.

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