В Минздраве назвали условия прекращения самоизоляции больными COVID-19
Степанов отметил, что людям не обязательно делать повторные тесты
Он назвал время, за которое пациент должен выздороветь
Для принятия решения достаточно соответствия только одному из показателей
Министерство здравоохранения Украины определило три критерия для прекращения самоизоляции и лечения больными коронавирусом COVID-19.
Впрочем для решения достаточно соответствия состояния пациента и одному из них, сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В частности, речь идет о:
отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.
Отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты постановки материала в случае положительного результата COVID-19 методом ПЦР без лабораторного обследования.
Отсутствии клинических проявлений острого респираторного при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.
"При наличии хотя бы одного из критериев рекомендуется прекращать самоизоляцию и лечение пациента. Все перечисленные критерии являются равноценными", – отметил Степанов.
Он также напомнил, что повторное тестирование методом ПЦР с целью определения наличия или отсутствия вируса в организме может проводиться не ранее чем через 10 дней с даты появления симптомов или получения первого положительного результата на COVID-19 методом ПЦР.
"Но необязательно проходить повторное тестирование, чтобы доказать, что вы уже выздоровели и можете прекращать самоизоляцию", – подытожил министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Минздрав принял специальный приказ, который предусматривает изменение перечня симптомов, с которыми человека с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом следует госпитализировать.
Также в ведомстве назвали три показателя для завершения амбулаторно-поликлинического лечения.