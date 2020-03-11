В Минздраве назвали точное число случаев коронавируса в Украине

По состоянию на 11 марта в Украине официально подтвержден только один случай заражения коронавирусом. Что касается четырех пациентов, у которых было подозрение на инфекцию, то у них она не подтвердилась.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он также отметил, что 10 марта медики получили пять новых сообщений о подозрении на коронавирус и сейчас занимаются анализами. По словам Ляшко, два образца уже передали в лабораторию, а три передадут 11 марта. Результаты исследований будут известны 12 марта. В целом в Украине были проверены 43 человека, которые имели риск заражения коронавирусом, сказал главный санитарный врач Украины.

Коронавирус Delo.ua

Также он анонсировал возможные изменения процедуры температурного скрининга при въезде в Украину.

"Мы продолжаем температурный скрининг на всех постах въезда. Протестировано около 1,6 млн человек пассажиропотока. Людей с температурой небольшой процент. Будем решать, будем ли проводить скрининг везде", – заявил Ляшко, добавив, что количество пунктов пропуска может быть ограничено.

Как сообщал OBOZREVATEL:

поставки в Украину экспресс-тестов на коронавирус ожидаются 16-17 марта. Их можно будет купить в аптеке за 300 гривен. При этом в Киев уже доставили часть тестов.

Кроме того, Кабинет министров на заседании 11 марта должен рассмотреть вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

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