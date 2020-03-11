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11 марта • обновлено в 12:37
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В Минздраве назвали точное число случаев коронавируса в Украине

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По состоянию на 11 марта в Украине официально подтвержден только один случай заражения коронавирусом. Что касается четырех пациентов, у которых было подозрение на инфекцию, то у них она не подтвердилась.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он также отметил, что 10 марта медики получили пять новых сообщений о подозрении на коронавирус и сейчас занимаются анализами. По словам Ляшко, два образца уже передали в лабораторию, а три передадут 11 марта. Результаты исследований будут известны 12 марта. В целом в Украине были проверены 43 человека, которые имели риск заражения коронавирусом, сказал главный санитарный врач Украины.

Коронавирус

Коронавирус

Delo.ua

Также он анонсировал возможные изменения процедуры температурного скрининга при въезде в Украину.

"Мы продолжаем температурный скрининг на всех постах въезда. Протестировано около 1,6 млн человек пассажиропотока. Людей с температурой небольшой процент. Будем решать, будем ли проводить скрининг везде", – заявил Ляшко, добавив, что количество пунктов пропуска может быть ограничено.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
тол чого тоді У Києві ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі. Він розпочнеться вже 12 березня, а закінчиться, попередньо, в кінці місяця. У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.
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