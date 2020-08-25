В Минздраве назвали семь регионов Украины с рекордными показателями COVID-19

На День Независимости, 24 августа, рекордный прирост заболеваемости коронавирусом был зафиксирован в семи регионах Украины.

Об этом во время брифинга сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что несмотря праздничный выходной, в лечебные учреждения обратилось достаточно много инфицированных граждан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 204, Ивано-Франковской – 179, Харьковской – 173, Тернопольской – 158, Львовской – 136, Киеве – 130 и Одесской области – 113 случаев", – рассказал Степанов.

"Вы видите, что несмотря на то, что вчера был праздничный выходной день, все равно люди обращаются с признаками болезни. У нас достаточно большое количество больных за вчерашний день. Все-таки 1658 человек – это достаточно много. Понятно, что COVID-19 набирает свои обороты", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным Минздрава, по состоянию на утро вторника, 25 августа, в Украине официально подтверждено 108 415 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1658 выявлены за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 318 человек (40 за сутки), а 52 870 пациентов (+346) полностью побороли болезнь.

В мире коронавирусом заразились уже более 23,8 млн человек. За прошедшие сутки, 24 августа, было выявлено 212 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Индии – 59 тыс., в США – 41 тыс., а также в Бразилии – 21 тыс.

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