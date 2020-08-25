В Минздраве назвали причину меньшего количества больных COVID-19 на выходных

Уменьшение количества больных коронавирусом во время выходных в Украине связано с тем, что в это время лаборатории в регионах проводят меньше тестирований.

Вместе с тем уже со вторника каждую неделю традиционно наблюдается рост новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, количество тестов и больных за выходные в статистике стабильно ниже, чем в будни. К тому же такая ситуация, считают в общем в Минздраве, наблюдается во многих других странах, например во Франции, Польше или Испании.

Также, объясняет заместитель министра здравоохранения, украинцы в случае плохого самочувствия пытаются отложить обращение к медикам на начало недели. Кроме этого, и семейные врачи иногда не назначают выезд к пациенту мобильной бригады в выходные дни, если больной не находится в критическом состоянии.

"Не работают частные лаборатории и почему-то не на полную мощность в выходные работают лаборатории в учреждениях здравоохранения, клинических больницах. Лабораторные центры Министерства здравоохранения работают на полную загруженность", – пояснил Ляшко.

Отметим, что самый большой антирекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса в Украине зафиксировали 22 августа – 2328 заражений за сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 25 августа, в Украине официально подтверждены 108 415 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1658 – выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 2318 человек, а 52 870 пациентов полностью побороли болезнь.

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