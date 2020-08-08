В Минздраве назвали области, в которых нельзя ослаблять карантин

Юрий Сергиенко Общество 18:13, 8.08.2020

В Украине к ослаблению карантина не готовы восемь областей и Киев. Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом.

Выше всего он в Одесской области – 63,31% при допустимых 10%, сообщается на сайте Министерство здравоохранения.

На втором месте по уровню заболеваемости идет Черновицкая область – 43,02%, на третьем – Харьковская – 41,62%.

Также не готовы к смягчению карантина Киев, Волынская, Киевская, Ривненская, Ивано-Франковская и Черниговская области.

К ослаблению карантина в Украине не готовы 8 областей и Киев.
Минздрав

Как сообщал OBOZREVATE, по состоянию на 6 августа к ослаблению карантинных ограничений не были готовы 10 областей.

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