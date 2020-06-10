В Минздраве назвали области Украины, где не ослабят карантин

Виктория Довгань Общество 09:44, 10.06.2020 Обновлено: 10:07, 10.06.2020

Несмотря на то, что с 10 июня в Украине начнется очередной этап ослабления карантина, в шести областях и городе Киеве эпидемиологическая ситуация не позволяет это сделать.

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Такое объявление во время брифинга сделал главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, отменить ограничительные меры в ряде регионов нельзя из-за несоответствующего показателя инцидентности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карантин в Украине

"Мы имеем сегодня несколько областей, которые не дотягивают до показателя инцидентности (12 на 100 тыс. населения) и превышают его. В частности, это город Киев, Волынская область, Житомирская область, Закарпатская область, Львовская область, Ривненская область и Черновицкая область. Это те области, которые с сегодняшнего дня не могут применить очередной этап смягчения карантинных мер", – сказал Ляшко.

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