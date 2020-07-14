В Минздраве назвали области Украины, где есть риск вспышек COVID-19

Ряд регионов Украины до сих пор находится под риском возникновения повторных вспышек коронавирусной инфекции.

Речь идет прежде всего о Закарпатской, Ривненской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской областях. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Это те области, в которых больше всего госпитализированных больных. Мы видим такие риски и работаем с этими регионами", – пояснил он, подчеркнув, что там, в частности, могут столкнуться с нехваткой койкомест.

По словам Ляшко, долгое время была на пике заболеваемости COVID-19 и Черновицкая область, однако сейчас количество активных больных на 100 тысяч жителей там постоянно уменьшается. Поэтому область выходит на показатели, которые позволяют смягчить карантинные мероприятия.

Что касается регионов, находящихся в зоне риска, главный санитарный врач также отметил, что недавно с ними специалисты Минздрава провели селекторное совещание по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"Для этих областей нужно было рассказать, как это делается, чтобы не пострадали медики, чтобы они были защищены и обеспечены средствами индивидуальной защиты", – добавил Ляшко.

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