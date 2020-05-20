В Украине не все области соответствуют условиям для перехода на второй этап ослабления карантина.

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По показателям, предложенными правительством, подходят 13 областей, заявил LB.ua исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

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В частности, речь идет о Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Ивано-Франковской и Киевской областях.

"Мы посмотрели по всем тем показателям, которые были предложены Кабмином, по этим показателям есть 13 областей, которые на сегодняшний день могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская", – уточнил Кузин.

Чиновник добавил, что в ближайшее время Минздрав обнародует общую таблицу по всем показателям.

"Она будет ежедневно меняться, для того чтобы все имели возможность отслеживать, кто отвечает требованиям, а кто – нет. Например, Черновицкая область, к сожалению, пока нет. Там у них очень сложная ситуация, и хоть у них довольно неплохие охваты по показателям тестирования, но, к сожалению, количество регистрируемых и новых случаев достаточно высокое", – пояснил Кузин.

Как сообщал OBOZREVATEL, карантин в Украине продлили до 22 июня, однако с 22 мая некоторые ограничения было решено снять.

При этом регионы должны соответствовать определенным критериям для ослабления ограничений.