Обновленный протокол лечения коронавируса в Украине, куда вошли препараты против малярии и антивирусной терапии для ВИЧ-инфицированных, является так называемой "схемой отчаяния".

Как заявил в интервью "Новому времени" эпидемиолог, и.о. директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, в таких случаях, как пандемия коронавируса, любая страна исходит из очень простых принципов.

"Лучше всего иметь в наличии "схемы отчаяния" и попытаться спасти жизнь человеку, особенно в тяжелых или очень тяжелых случаях лечения, чем не иметь какого-либо алгоритма", – отметил он.

Игорь Кузин

По словам Кузина, в отношении любого препарата, который указан в новом протоколе, есть противоречивые данные.

"И в отношении того же хлорохина, потому что некоторые препараты показывают эффективность в in vitro, то есть, условно, "в пробирке", а некоторые показывают на этапе лечения", – добавил эпидемиолог.

При этом он выразил поддержку созданию протокола, либо какого-то руководства с описанием "схем отчаяния".

"Они нужны, когда стандартная терапия или реанимационные мероприятия не приводят к улучшению положения пациента", – подчеркнул Кузин.

По его убеждению, врач должен понимать, что когда он пытается спасти жизнь человеку и у него уже закончились все рутинные средства, тогда он переходит к этим крайним мерам.

"Наши врачи привыкли работать по стандартизированным процедурам. То есть, "я должен следовать этому протоколу, там у меня написано хлорохин, значит все, кто, допустим, со средней тяжестью, должны получить хлорохин". Это вызывает излишний спрос на препараты и создает зоны для манипуляций со стороны недобросовестных фармпроизводителей и спекулянтов", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, больницы Швеции прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин, который используют в Украине для лечения коронавируса COVID-19, из-за его побочных действий.

Ранее во Франции заявили, что хлорохин (одним из торговых названий которого является "Плаквенил") якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что "Плаквенил" – это единственный препарат, в котором есть вещество, которое непосредственно влияет на лечение коронавируса. По его словам, Украина получит партию препарата, которой хватит для 20 тысяч человек.

OBOZREVATEL писал, чем "Плаквенил" опасен и в каких случаях приводит к смерти.

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