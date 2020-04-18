В Минздраве назвали новые эпицентры вспышки коронавируса в Украине: три области

Больше всего новых случаев коронавируса COVID-19 зафиксировано в трех областях – Ивано-Франковской, Ривненской и Черновицкой.

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Об этом на брифинге 18 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 85. В Ривненской 43 случая, в Ивано-Франковской – 35", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 18 апреля всего с начала вспышки коронавируса в Черновицкой области зафиксировано 840 случаев, в Ривненской – 283, в Ивано-Франковской – 462.

В целом по стране уже заболели 5106 человек, вылечились 275. Скончались 133 человека.