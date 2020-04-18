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18 апреля • обновлено в 14:11
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В Минздраве назвали новые эпицентры вспышки коронавируса в Украине: три области

3.7т
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Больше всего новых случаев коронавируса COVID-19 зафиксировано в трех областях – Ивано-Франковской, Ривненской и Черновицкой.

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Об этом на брифинге 18 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Минздраве назвали новые эпицентры вспышки коронавируса в Украине: три области

"За минувшие сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 85. В Ривненской 43 случая, в Ивано-Франковской – 35", – сказал он.

В Минздраве назвали новые эпицентры вспышки коронавируса в Украине: три области
В Минздраве назвали новые эпицентры вспышки коронавируса в Украине: три области
В Минздраве назвали новые эпицентры вспышки коронавируса в Украине: три области
В Минздраве назвали новые эпицентры вспышки коронавируса в Украине: три области

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 18 апреля всего с начала вспышки коронавируса в Черновицкой области зафиксировано 840 случаев, в Ривненской – 283, в Ивано-Франковской – 462.

В целом по стране уже заболели 5106 человек, вылечились 275. Скончались 133 человека.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5106.

    Вылечились: 275. Умерли: 133.

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