В Минздраве назвали людей, которые входят в группу риска COVID-19

В группу риска COVID-19 входят люди с сахарным диабетом, сопутствующими заболеваниями, а также пожилые люди старше 60-65 лет.

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Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он подчеркнул, что ему не знакомы научные исследования о влиянии группы крови на заболеваемость коронавирусом.

"Научные исследования по группе крови мне не знакомы. Но то, что касается сахарного диабета, то мы всегда говорили, что эти люди входят в группу риска по заболеваемости COVID-19. Также в эту группу риска входят люди, которые имеют другие сопутствующие заболевания. Например, сердечно-сосудистое заболевание, хроническое заболевание легких и другие. А также люди старше 60-65 лет", – сказал Степанов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки разрабатывают механизмы, согласно которым школьники смогут вернуться к учебе с 1 сентября в условиях карантина.