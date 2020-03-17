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17 марта • обновлено в 12:18
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/ Общество

В Минздраве назвали количество зараженных коронавирусом в Украине

4.3т
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По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случая коронавируса COVID-19. В Черновицкой области – четыре случая, два в Киеве и один летальный в Житомирской области.

Об этом проинформировали на сайте пресс-службы Министерства здравоохранения. Там сообщили, что еще 44 человека проверяются на наличие вируса.

"Всего с начала 2020 году в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случаев – подтверждены лабораторно, 89 – негативные, 44 – исследуется). С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОС протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 ", – сказано в сообщении.

В Минздраве назвали количество зараженных коронавирусом в Украине

ia41.ru

Напомним, в Киеве в понедельник, 16 марта, были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В связи с угрозой распространения короновируса жесткий карантин в Украине уже введен в ряде областей и городов. Он предусматривает серьезные ограничения в сфере услуг и торговли.

  • 16 марта Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам и рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом, которые он поручил ввести Кабинету министров.

  • Ранее было известно о 5 случаях COVID-19 – в Черновицкой (4) и Житомирской (1) областях.

  • Последняя пациентка с Радомышля – 71-летняя женщина, которая накануне вернулась из Польши, – умерла 13 марта.

  • При этом реальное число случаев заражения коронавирусом в Украине может значительно превышать официальную статистику. Согласно подсчетам ученых, один летальный случай – это около 400 человек, которые могут быть инфицированы.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Это типа , " потерь нет" ?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
количество заболевших на Украине будет ежедневно увеличиваться в геометрической прогрессии...
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