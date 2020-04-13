В Минздраве назвали количество больных коронавирусом, с которыми справится система

Система здравоохранения Украины способна справиться с 3,5 тысячами тяжелобольных коронавирусом COVID-19.

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Об этом в эфире "Свободы слова" 13 апреля заявил главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Скриншот видео ICTV

"Предел – не более 3,5 тысяч больных, которые одновременно находятся в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам пережить коронавирус и спасать людей от других тяжелых болезней", – сказал он.

По словам Ляшко, у Минздрава есть пессимистичные и оптимистичные сценарии развития ситуации.

"Если мы не будем вводить карантин и спокойно смотреть на динамику роста, то эти цифры пугают. Я даже не хочу их озвучивать", – отметил он.

Ляшко также напомнил о динамике заражения в медицинских учреждениях и церквях, где от одного человека заразились 80% контактных лиц. Он призвал граждан соблюдать карантин во время Пасхи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве заявили, что пик коронавируса в Украине ожидается 17 апреля. Если украинцы будут соблюдать карантин, то он пройдет при невысоких показателях.