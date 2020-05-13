В Минздраве назвали главные очаги коронавируса в Украине

По состоянию на утро 13 мая больше всего подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Украине зафиксировано в трех областях и городе Киеве.

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Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов. Вместе с тем, он отметил, что за последние сутки в стране выздоровело рекордное количество больных – 343 (посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в Украине

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 49, Черновицкой – 48 и Винницкой – 48. Также в городе Киеве 30 случаев", – сказал глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на 13 мая в Украине зарегистрировано 16 425 случаев (+402 за сутки) заражения коронавирусом COVID-19. Из них – 439 летальных, 3 716 пациентов выздоровели.

Во всем мире коронавирусом заболели уже более 4,3 млн человек. Больше всего зараженных в США – 1,4 млн пациентов, Испании – 270 тыс., России – 232 тисячи.

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