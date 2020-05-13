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13 мая • обновлено в 16:30
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В Минздраве назвали главные очаги коронавируса в Украине

8.7т
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По состоянию на утро 13 мая больше всего подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Украине зафиксировано в трех областях и городе Киеве.

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Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов. Вместе с тем, он отметил, что за последние сутки в стране выздоровело рекордное количество больных – 343 (посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 49, Черновицкой – 48 и Винницкой – 48. Также в городе Киеве 30 случаев", – сказал глава Минздрава.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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