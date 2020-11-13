В Минздраве назвали главную цель карантина выходного дня

Карантин выходного дня должен способствовать сохранению заболеваемости коронавирусом в Украине на уровне 11-12 тысяч в сутки.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 13 ноября заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, введенные новые ограничения должны снизить количество контактов между людьми.

"Мы планируем до конца ноября сохранить 11-12 тысяч заболевших в день", – сказал министр.

Степанов пояснил, что полный локдаун в стране предлагался уже давно, но нужно исходить из того, как это повлияет на экономику.

Как сообщал OBOZREVATEL Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня, который будет действовать с 14 по 30 ноября.

О том, как это скажется на бизнесе и поможет ли остановить рост заболеваемости, читайте здесь.