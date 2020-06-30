В Минздраве назвали факторы, влияющие на рост заболеваемости COVID-19 в Украине

Коронавирус в Украине распространяется из-за того, что люди не придерживаются рекомендаций относительно того, чтобы сделать невозможной его передачу.

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Об этом на брифинге 30 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Коронавирус имеет определенные элементы передачи. И если мы не пользуемся средствами индивидуальной защиты, не соблюдаем других рекомендаций – он передается. И конечно растет уровень заболеваемости в нашей стране", – подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, если анализировать ситуацию в регионах, то вспышки COVID-19 наиболее часто встречающихся во время празднования, например, религиозных дат в сельской местности.

Также на активное заражение коронавирусом влияет игнорирование людьми правил, установленных владельцами заведений общественного питания и транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров.

"Пренебрежение правил является основной причиной, которая влияет на уровень заболеваемости людей коронавирусной инфекцией", – подчеркнул Степанов.

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