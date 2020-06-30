В Минздраве назвали факторы, влияющие на рост заболеваемости COVID-19 в Украине
Коронавирус в Украине распространяется из-за того, что люди не придерживаются рекомендаций относительно того, чтобы сделать невозможной его передачу.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом на брифинге 30 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Коронавирус имеет определенные элементы передачи. И если мы не пользуемся средствами индивидуальной защиты, не соблюдаем других рекомендаций – он передается. И конечно растет уровень заболеваемости в нашей стране", – подчеркнул глава Минздрава.
По его словам, если анализировать ситуацию в регионах, то вспышки COVID-19 наиболее часто встречающихся во время празднования, например, религиозных дат в сельской местности.
Также на активное заражение коронавирусом влияет игнорирование людьми правил, установленных владельцами заведений общественного питания и транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров.
"Пренебрежение правил является основной причиной, которая влияет на уровень заболеваемости людей коронавирусной инфекцией", – подчеркнул Степанов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине официально подтверждены 44 334 случая коронавирусной инфекции. Из них 706 обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 1159 человек, а 19 115 вылечились.
При этом в семи регионах Украины за прошедшие сутки официально не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом и смертей от него. Речь идет о Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях.