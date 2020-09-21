В Минздраве назвали эпицентры распространения коронавируса в Украине

Наибольшее количество новых случаев заражением коронавирусом в Украине за прошедшие сутки, 20 сентября, было зафиксировано в шести регионах.

Рейтинг лидеров возглавил Киев с 275 новыми инфицированными. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве – 275, Харьковской области – 245, Львовской области – 201, Тернопольской области – 192, Одесской области 188, Ивано-Франковской области – 156", – сказал чиновник.

Отметим, что по состоянию на утро понедельника, 21 сентября, в Украине официально подтверждены 178 353 случая коронавирусной инфекции. Из них 2675 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 3583 человека (+26 за сутки), а 78184 пациентов (+672) полностью побороли болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "Укрзалізниця" возобновила продажу билетов на ряд поездов со станций в населенных пунктах, ранее отнесенных к "красной" карантинной зоне из-за эпидемии коронавируса.