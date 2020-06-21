В Минздраве назвали эпицентры коронавируса в Украине

Названы области, где больше всего больных COVID-19

За минувшие сутки, 20 июня, в Украине три региона стали лидерами по количеству новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как рассказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, эпицентрами болезни стали Львовская, Ривненская и Закарпатская области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области – 101, Ривненской области – 96 и Закарпатской области – 80", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 21 июня в Украине официально подтверждено 36 560 случаев коронавирусной инфекции. Из них 735 были обнаружены за минувшие сутки.