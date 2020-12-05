В Минздраве назвали эпицентры COVID-19 в Украине

За последние сутки, 4 декабря, больше всего в Украине коронавирусом (COVID-19) заразилось в Киеве – 1541 человек.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также большое количество инфицированных обнаружили в Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.

Отметим, что по состоянию на утро субботы, 5 декабря, в Украине официально подтверждено 801 716 случаев заражения COVID-19, из них 13 825 – обнаружены за минувшие сутки. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников.

Добавим, что в Киеве 4 декабря зафиксировали 1 374 новых случая инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии подтвердили болезнь у 78 291 киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на субботу, 5 декабря, COVID-19 в Украине и мире заразились более 66 млн человек. За минувший день выявлено 684 537 новых инфицированных, что стало новым рекордом по числу новых зараженных в сутки.