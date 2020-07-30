В Минздраве назвали единственный способ уберечься от COVID-19

Общество 11:11, 30.07.2020

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выразил обеспокоенность антирекордным количеством случаев коронавируса (COVID-19) за последние сутки.

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Как заявил он на брифинге, единственный способ уберечься от таких цифр – это четко придерживаться правил карантина, установленных в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вирус передается только одним способом. Поэтому существует единственный способ, как можно от него защититься – это маска, социальная дистанция, антисептик. Другого нет ни в Украине, ни в мире", – подчеркнул Степанов.

По его словам, никакие ограничительные меры не будут эффективными, если их не будут соблюдать.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 30 июля в Украине официально подтверждены 68 794 случая коронавирусной инфекции. Из них 1 197 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

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