Культурные учреждения в Украине, в том числе и кинотеатры, начнут открывать с 10 июня, что намного раньше, чем анонсировалось до этого.

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Разрешать массовые мероприятия будут постепенно, заявил "Украине 24" главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко анонсировал начало работы кинотеатров с 10 июня

"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения начнут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но снова-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более 1 человека на 5 квадратных метров", – пояснил Ляшко.

Он добавил, что санатории смогут возобновить работу с 10 июня, а вот касательно детских лагерей решение будет приниматься отдельно.

"Во время летнего отдыха в детских лагерях и санаториях происходят вспышки кишечных инфекций, есть риск, что коронавирус объединится с инфекцией", – рассказал главный санитарный врач.

Ранее OBOZREVATEL писал, что работа культурной сферы, в том числе кинотеатры и концерты, сможет возобновиться после 1 июля.