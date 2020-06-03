Главная Новости
3 июня • обновлено в 20:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Минздраве назвали дату открытия кинотеатров в Украине

1.3т
Читать материал на украинском

Культурные учреждения в Украине, в том числе и кинотеатры, начнут открывать с 10 июня, что намного раньше, чем анонсировалось до этого.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Разрешать массовые мероприятия будут постепенно, заявил "Украине 24" главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко анонсировал начало работы кинотеатров с 10 июня

Виктор Ляшко анонсировал начало работы кинотеатров с 10 июня

"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения начнут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но снова-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более 1 человека на 5 квадратных метров", – пояснил Ляшко.

Он добавил, что санатории смогут возобновить работу с 10 июня, а вот касательно детских лагерей решение будет приниматься отдельно.

"Во время летнего отдыха в детских лагерях и санаториях происходят вспышки кишечных инфекций, есть риск, что коронавирус объединится с инфекцией", – рассказал главный санитарный врач.

Ранее OBOZREVATEL писал, что работа культурной сферы, в том числе кинотеатры и концерты, сможет возобновиться после 1 июля.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
21
20
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Мир предупредили об угрозе "разрушающей" второй волны коронавируса.

  • В ВОЗ заявили, что в Украине постепенно стабилизируется ситуация с эпидемией.

  • Ученые нашли способ замедлить распространение коронавируса.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги