В Минздраве назвали четыре эпицентра COVID-19 в Украине: лидирует Харьковщина

Наибольшее количество новых случаев коронавируса за прошедшие сутки, 17 августа, было обнаружено в четырех областях Украины. Показательно, что на этот раз в перечень не попал Киев.

Антилидеров по заболеваемости назвал 18 августа во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов. Речь идет о Харьковщине, Львовщине, Буковине и Прикарпатье (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области – 204, Львовской области – 181, Черновицкой области – 172, Ивано-Франковской области – 169", – сказал чиновник.

Учитывая озвученную статистику, Степанов призвал людей не забывать об элементарных мерах безопасности, чтобы как можно быстрее вернуться в привычное русло жизни.

"Вы видите, что количество больных у нас не падает, оно растет. Мы считаем, что очень важно придерживаться тех рекомендаций, которые предоставляет Минздрав. Всех правил, которые установлены на территории страны. Это очень важно, чтобы мы могли победить наконец коронавирусную болезнь и вернуться к привычной жизни", – обратился министр к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 18 августа, в Украине официально подтверждено 94 436 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1616 – обнаружены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерло уже 2 116 человек (+27 за сутки), а 48 925 пациентов (+761) полностью побороли болезнь.

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