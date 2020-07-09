В Минздраве дали рекомендации украинцам из-за роста смертности от COVID-19

Минздрав Украины призвал украинцев придерживаться рекомендаций по мерам предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса (COVID-19).

Об этом на брифинге в четверг, 9 июля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, указав на неутешительную статистику относительно растущего числа летальных случаев.

"Вы должны надевать маску в помещении или при большом скоплении людей. Вы должны придерживаться социальной дистанции, она составляет всего 1,5 метра. Также нужно пользоваться антисептиком. При использовании этих рекомендаций вы снижаете риск заражения коронавирусной инфекцией", – сказал министр.

Степанов добавил, что в зоне риска люди старше 60 лет и пациенты с сопутствующими заболеваниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 9 июля, в Украине официально подтверждены 51 224 случая коронавирусной инфекции. Из них 810 обнаружены за прошедшие сутки.