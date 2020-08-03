В Минздраве дали разъяснение о новых ограничениях из-за коронавируса в Украине
Карантин в Украине.
Полномочия по зонированию Украины зависимо от уровней эпидемиологической опасности имеет только комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Что касается органов местного самоуправления, то они могут только усиливать карантинные меры против COVID-19, но не послаблять.
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Такое разъяснение в ходе брифинга 3 августа дал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он подчеркнул, что сейчас стране дали возможность балансировать между нормальными условиями работы для людей и их безопасностью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Согласно постановлению, которое вступило в силу с 1 августа, у нас четко определен алгоритм отнесения той или иной административно-территориальной единицы к различным уровням эпидемиологической опасности. Начиная от зеленого и заканчивая красным. Полномочия по установлению этих ограничений есть исключительно у комиссии ТЭБ и ЧС, которая и определяет уже разный уровень опасности", – сказал чиновник.
"Что касается полномочий органов местной власти, установленных законом, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения. И ни в коем случае не смягчать. И еще раз хочу подчеркнуть: условия адаптивного карантина, которые сейчас действуют в нашей стране, – это максимально возможный баланс между работой и эпидемиологической безопасностью. Мы уже не устанавливаем (карантин. – Ред.) на территории всей области, а устанавливаем четко – или это город, или это район, где может быть более сложная ситуация", – добавил Степанов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций распределила регионы Украины на четыре зоны, в зависимости от эпидемической ситуации: на зеленую, желтую, оранжевую и красную.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил, что коронавирусная болезнь в Украине по состоянию на 1 августа распространяется по "желтому" сценарию опасности. Это означает, что стране грозит 4000 смертельных случаев.
По состоянию на 3 августа в Украине официально зарегистрировано 73 158 случаев коронавируса. Из них 990 было выявлено за последние сутки. Жертвами пандемии в нашей стране стали уже 1738 человек (+13 за сутки), а преодолеть болезнь удалось 39 876 пациентам (+333 за сутки).