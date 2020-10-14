В Минздраве анонсировали повышение зарплаты медиков в 2021 году

В 2021 году заработная плата украинских медиков должна вырасти минимум в два с половиной раза.

Об этом на брифинге в среду, 14 октября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы должны прекратить это, когда за последние 29 лет у медиков была самая низкая зарплата в стране. Мы будем настаивать на формировании таких тарифов для медиков", – отметил он.

Степанов напомнил, что с сентября были осуществлены доплаты медикам к их основной заработной плате.

"Это 3560 гривен получили наши врачи. 2500 грн – средний медицинский персонал: медсестры и фельдшеры. 1250 грн получил младший медперсонал – санитары", – отметил министр.

Чиновник добавил, что Национальная служба здоровья начала перечислять средства за октябрь, чтобы на счетах больниц были средства для выплаты соответствующей заработной платы за октябрь. По состоянию на 13 октября эта сумма уже более 800 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили повысить ставку семейным врачам до 710 грн за обслуживание одного пациента, с которым подписана декларация.