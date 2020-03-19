В Минздраве анонсировали новый этап борьбы с коронавирусом в Украине

В Министерстве здравоохранения заявили, что согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, разработали четыре сценария реагирования из-за пандемии коронавируса. Каждый из них предусматривал разное количество заболеваний.

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Как рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, ныне Минздрав переходит на новый этап планирования и перепрофилирования учреждений здравоохранения.

"На днях мы представляем интерактивную карту, которая будет четко показывать, как разворачиваются кровати и перепрофилируются больницы. Мы оставляем по две госпитальные базы, которые есть. Они будут принимать, в первую очередь, тяжелых больных коронавирусом. В то же время мы разработали алгоритм, основанный на сценарии развития вспышки вируса в Италии", – отметил Ляшко.

Виктор Ляшко Скриншот

Он рассказал, что оказывать помощь в легких случаях будут лабораторно при домашней самоизоляции. Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, в Минздраве разработали интерактивную карту, в которой будет показано, куда необходимо доставить больного. Это будет зависеть от состояния пациента.

Такие сценарии предусмотрены для определенного количества одновременно больных людей.

"Национальный план предотвращению и распространению коронавируса был разработан во время пика вспышки эпидемии в Китае в январе 2020 года. Был создан национальный штаб, оперативный штаб Минздрава, поэтому мы знали, как будем реагировать на первые случаи коронавируса в Украине", – рассказал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, вскоре в Украине будет необходимый запас тестов для проведения диагностики коронавируса у миллиона человек.

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