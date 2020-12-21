В Минсоцполитики заявили о проблеме с выплатами в связи со смертью медиков от COVID-19

В Украине более 300 медиков умерли от коронавирусной болезни COVID-19, но компенсацию в 1,5 млн грн назначили семьям лишь 53 из них.

Как сказала в интервью "Украина 24" министр социальной политики Марина Лазебная, компенсации за смерти медработников назначают после расследования специальной комиссии. Однако есть бюрократическая волокита, которая усложняет процесс выплат.

"Понимаете, когда система не работала в таком режиме, она сегодня, конечно, очень неповоротливая. Поэтому вот эта длинная история бюрократическая, с этими комиссиями, усложняет процесс помощи семьям умерших медиков. Герои, а сложности есть. Я это признаю", – отметила она.

Другой вопрос, что часто выплаты некому направлять, так как у скончавшихся не было родственников.

"Мы выплаты делаем, но не везде даже родственники есть, акты приходят, начинаем искать, а родственников нет", – подчеркнула Лазебная.

При этом она напомнила, что для помощи медикам, которые получили инвалидность в связи с заражением коронавирусом при исполнении профессиональных обязанностей, работает отдельная программа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря медицинские работники вышли на протест в правительственном квартале Киева с требованием к власти повысить им зарплаты, а также выплаты за инфицирование коронавирусом на работе.

Ранее народный депутат от партии "Европейская солидарность", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Яна Зинкевич заявила, что семьи умерших от COVID-19 медиков вынуждены бороться за компенсацию.