Как будут работать вузы во время карантина: в МОН дали пояснение

Министерство образования Украины с 16 ноября порекомендовало проводить занятия по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписание занятий.

Это необходимо делать с учетом эпидемической ситуации в каждом конкретном регионе и учебном заведении, написал и.о. министра образования Сергей Шкарлет. Соответствующее письмо уже направлено руководителям учебных заведений.

Организуя обучение по дистанционной или смешанной формам, следует учитывать предыдущие рекомендации МОН, подчеркнул он.

Ранее Шкарлет пояснил, что детские сады не закрыли на карантин, поскольку дети меньше чувствительны к коронавирусной инфекции. Он отметил, что Кабмин не ограничивает работу детсадов ни одним постановлением. Также, по его словам, дети нуждаются не только в воспитании и обучении, но и в социализации.

К тому же по мнению и.о. министра, родители должны ходить на работу, а не сидеть с детьми дома.

Письмо-рекомендация МОН mon.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине вводят карантин выходного дня для того, что разорвать цепь передачи COVID-19. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.