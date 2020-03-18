Главная Новости
18 марта • обновлено в 17:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Минобороне заявили, что компании отказались кормить бойцов ВСУ из-за коронавируса

Читать материал на украинском

Заместитель министра обороны Иван Руснак заявил, что компании отказываются предоставлять услуги питания военнослужащим в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

Как он рассказал на заседании Кабинета министров, из-за отказа победителей торгов предоставить услуги питания, нужно возвращаться к договорам 2019 года.

"В результате отказа победителей торгов предоставлять услуги питания, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, связанные с введением ограничений по мероприятиям по противодействию коронавируса и угрозе срыва бесперебойного питания военнослужащих ВСУ и МВД, необходимо продолжить право предоставлять услуги по питанию в 2020 году по договорам 2019 года", – сообщил Руснак.

В Минобороне заявили, что компании отказались кормить бойцов ВСУ из-за коронавируса

В Минобороне заявили, что компании отказались кормить бойцов ВСУ из-за коронавируса

vzapase.expert

Он предложил ввести в действие соответствующие правки в закон о госбюджете сроком до 31 декабря 2020 года.

Напомним, ранее таможня заверила в том, что перебоев с продуктами питания в Украине не будет. Фуры с товарами между странами в условиях карантина курсируют беспрепятственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, на время действия общенационального карантина для недопущения распространения коронавируса, в Украине временно отменили призыв граждан в армию.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
14
0
Смешно
2
Интересно
8
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
опа ча... а там на минуточку люди с оружием...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
значит будут грабить...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Раскина Элла
Раскина Элла
Бери шинель, пошли домой.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги