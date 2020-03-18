Заместитель министра обороны Иван Руснак заявил, что компании отказываются предоставлять услуги питания военнослужащим в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

Как он рассказал на заседании Кабинета министров, из-за отказа победителей торгов предоставить услуги питания, нужно возвращаться к договорам 2019 года.

"В результате отказа победителей торгов предоставлять услуги питания, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, связанные с введением ограничений по мероприятиям по противодействию коронавируса и угрозе срыва бесперебойного питания военнослужащих ВСУ и МВД, необходимо продолжить право предоставлять услуги по питанию в 2020 году по договорам 2019 года", – сообщил Руснак.

В Минобороне заявили, что компании отказались кормить бойцов ВСУ из-за коронавируса vzapase.expert

Он предложил ввести в действие соответствующие правки в закон о госбюджете сроком до 31 декабря 2020 года.

Напомним, ранее таможня заверила в том, что перебоев с продуктами питания в Украине не будет. Фуры с товарами между странами в условиях карантина курсируют беспрепятственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, на время действия общенационального карантина для недопущения распространения коронавируса, в Украине временно отменили призыв граждан в армию.

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