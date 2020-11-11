В радиусе 10 км от Чернобыля никогда не будут жить люди, − министр экологии

Через 60 лет Чернобыльская зона должна превратиться в обычную территорию Украины, но в радиусе 10 км от заброшенного города никогда не будут жить люди. Пошаговый порядок изменений в радиусе 30 км от Чернобыльской АЭС уже разработан в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов. Об этом в интервью изданию "Фокус" рассказал министр экологии Роман Абрамовский.

По его словам, в министерстве экологии активно работают над тем, чтобы повысить безопасность Чернобыльской зоны

"Все наши шаги направлены на это. Мы построили новый безопасный конфайнмент, в народе называемый аркой. Сейчас нужно демонтировать нестабильные конструкции внутри арки, снять незафиксированные элементы кровли. Это нужно сделать, поскольку, если что-то упадет и поднимется пыль, уровень радиации повысится, невозможно будет зайти в арку в обычных средствах защиты, придется задействовать манипуляторы", – рассказал Абрамовский.

Министр также сообщил, что через несколько десятилетий чиновники планируют разобрать арку и убрать остатки опасных объектов.

"Через 60 лет нужно будет изучать вопрос о том, как разобрать арку. По конструкции ее можно откатить назад и полностью демонтировать, чтобы разбирать конструкции объекта укрытия. До этого нужно будет извлечь из четвертого энергоблока все активные топливные элементы, графит, которые были на кровле, чтобы Чернобыль стал экологически безопасной системой. Больше там нет опасных объектов. Все хранилища [ядерных отходов], которые строятся сейчас, рассчитаны минимум на 100 лет. У нас полностью безопасное хранение радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива, на уровне лучших мировых технологий", – заявил Абрамовский.

По его мнению, запланированный комплекс мер поможет очистить окрестности Чернобыля. Но в самом городе, а также в радиусе 10 км от него люди не будут жить никогда

"В 10-километровой зоне никогда не будут жить люди, но 30-километровая должна стать обычной украинской землей без ограничений через 50–60 лет. По нашим прогнозам, за это время радиоактивность элементов и конструкций значительно снизится, а чрезвычайно активные элементы укроем в геологическом хранилище", - заявил Абрамовский.

При этом, власти рассматривают Чернобыльскую зону еще и как перспективный туристический объект.

"Мы настроены на увеличение потока туристов, в Чернобыльской зоне есть что показать: и ландшафтные, и архитектурные объекты. Готовы построить новые туристические объекты-магниты. Рассматриваем предложения о постройке транспортных объектов, например, канатной или подвесной дороги, монорельса. В Зоне отчуждения можем предоставить выгодные условия, поскольку там невысокая стоимость аренды земли, с коэффициентом 0,15 от обычной стоимости. Готовы способствовать инвесторам в Чернобыльской зоне. Это могут быть и промышленные инвестиции, к примеру, ветровые станции, производство "зеленого" водорода", – заявил Абрамовский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что летом 2020 года в Чернобыльской зоне вспыхнули масштабные пожары. Позже были установлены по крайней мере два очага возгорания. Предполагается, что лес подожгли умышленно. Но злоумышленников, совершивших поджег, так и не нашли.

При этом, многочисленные экологические активисты, которые активно выходят на митинги под конкретные предприятия или поднимают темы, выгодные отдельным политикам во время выборов, никак не отреагировали на пожары в Чернобыле. По мнению экспертов, все дело в том, что экология в Украине превратилась в способ зарабатывания денег, рычаг для шантажа и вымогательства, а также способ политического пиара. И пожары в Чернобыле просто не выполняли ни одну из этих целей псевдоактивистов.