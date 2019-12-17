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17 декабря • обновлено в 14:22
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В МИД вернулся скандальный чиновник-антисемит

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Министерство иностранных дел Украины вернуло в свою структуру экс-консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца, известного своими постами антисемитского и пронацистского характера.

Так МИД выполнил решение Шестого апелляционного административного суда. Кроме того, Марущинцу выплатили сумму среднего зароботка за время вынужденного почти полуторагодичного прогула в размере 218 тысяч 184 гривны, что около 9 тысяч долларов США, сообщают "Українські новини"

В мае прошлого года его оперативно вернули в Украину и уволили из дипломатического корпуса и со службы по результатам служебного расследования. Согласился с аргументами Дисциплинарной комиссии МИДа и Окружной административный суд Киева, в котором Марущинец оспаривал свое увольнение.

МИД вернул в свою структуру Василия Марущинца

МИД вернул в свою структуру Василия Марущинца

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Однако в ноябре нынешнего года коллегия судей Шестого апелляционного административного суда решила, что Марущинец был уволен незаконно, а в его действиях нет ничего нарушающего присягу госслужащего. И постановила восстановить его на занимаемой ранее должности.

Отметим, что в ходе расследования в МИДе все ксенофобские, антисемитские посты и публикации Марущинца, разжигающие межнациональную рознь, подтвердились. В том числе – отрицание Холокоста.

Сам Марущинец не отрицал, что действительно писал все эти посты. Хотя и возмущался на собеседованиях с Дисциплинарной комиссией вторжением в его личную жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Василий Марущинец на праздновании годовщины батальона "Карпатська січ" вскинул правую руку в нацистском приветствии.

  • позже пророссийский блогер Анатолий Шарий сообщил, что Марущинец разместил в Facebook антисемитские публикации, такие как: "Ж*ды огласили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи ж*дов", "Бабий Яр. Не ж*ды в 1941 году, а украинцев 1918-1941 тут убито", "Ж*ды — г*вно".

  • 15 мая бывший Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что дипломата отзывают для выяснения обстоятельств.

  • Скандал с антисемитскими высказываниями вызвал огромный резонанс в обществе. Украинский журналист Дмитрий Гордон упрекнул Марушинеца за его действия, отметив, что дипломат должен был понимать, к чему это приведет.

  • В свою очередь, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко назвал дипломата "негодяем". В конечном итоге Министерство иностранных дел уволило консула.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Интересно, Зеленский в этой ситуации нормально себя чувствует? Наверное, сегодня и этому отбросу в твиттере "руку жать" будет. До чего докатилась бывшая Украина, просто днище
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А я то грешным делом подумал, что в Украине всем запрещено демонстрировать нацискую символику.... Ан нет, суд сказал что чиновникам можно!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нацистской стране - нацистские консулы
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