В МИД вернули чиновника-антисемита: Израиль возмутился

В посольстве Израиля в Украине заявили, что удивлены решением Шестого апелляционного административного суда о восстановлении в должности украинского дипломата-антисемита Василия Марущинца.

Как написало ведомство на своей странице в Facebook, в то же время страна поддерживает Министерство иностранных дел Украины в обжаловании данного решения.

В посольстве выразили надежду, что Верховный Суд Украины заметит "опасность поведения Марущинца".

В Израиле возмутились решением МИД Украины о возвращение в структуру Василия Марущинца

Посол Израиля Джоэл Лион заявил, что осуждает любые антисемитские проявления и отрицание Холокоста.

"Я еще раз призываю украинских чиновников, создать инструмент для лучшей борьбы с антисемитизмом и принять определение IHRA относительно антисемитизма", – заявил Лион.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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