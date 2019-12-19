Главная Новости
19 декабря • обновлено в 11:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В МИД вернули чиновника-антисемита: Израиль возмутился

1.1т
Читать материал на украинском

В посольстве Израиля в Украине заявили, что удивлены решением Шестого апелляционного административного суда о восстановлении в должности украинского дипломата-антисемита Василия Марущинца.

Как написало ведомство на своей странице в Facebook, в то же время страна поддерживает Министерство иностранных дел Украины в обжаловании данного решения.

В посольстве выразили надежду, что Верховный Суд Украины заметит "опасность поведения Марущинца".

В Израиле возмутились решением МИД Украины о возвращение в структуру Василия Марущинца

В Израиле возмутились решением МИД Украины о возвращение в структуру Василия Марущинца

Новости
Бабченко потроллил росСМИ из-за "депортации" из Израиля

Посол Израиля Джоэл Лион заявил, что осуждает любые антисемитские проявления и отрицание Холокоста.

"Я еще раз призываю украинских чиновников, создать инструмент для лучшей борьбы с антисемитизмом и принять определение IHRA относительно антисемитизма", – заявил Лион.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Василий Марущинец на праздновании годовщины батальона "Карпатська січ" вскинул правую руку в нацистском приветствии.

  • Позже пророссийский блогер Анатолий Шарий сообщил, что Марущинец разместил в Facebook антисемитские публикации, такие как: "Ж*ды огласили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи ж*дов", "Бабий Яр. Не ж*ды в 1941 году, а украинцев 1918-1941 тут убито", "Ж*ды — г*вно".

  • 15 мая бывший Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что дипломата отзывают для выяснения обстоятельств.

  • Скандал с антисемитскими высказываниями вызвал огромный резонанс в обществе. Украинский журналист Дмитрий Гордон упрекнул Марушинеца за его действия, отметив, что дипломат должен был понимать, к чему это приведет.

  • В свою очередь, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко назвал дипломата "негодяем". В конечном итоге Министерство иностранных дел уволило консула.

  • 17 декабря МИД вернуло Марущинца в свою структуру.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
3
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это не скандал, это просто пи3дeц. Какой он, к лешему, "дипломат"? Украинцы, вы даже не понимаете, какое это позорище? Или вам пофиг?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги