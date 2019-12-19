В МИД вернули чиновника-антисемита: Израиль возмутился

В посольстве Израиля в Украине заявили, что удивлены решением Шестого апелляционного административного суда о восстановлении в должности украинского дипломата-антисемита Василия Марущинца.
Как написало ведомство на своей странице в Facebook, в то же время страна поддерживает Министерство иностранных дел Украины в обжаловании данного решения.
В посольстве выразили надежду, что Верховный Суд Украины заметит "опасность поведения Марущинца".
В Израиле возмутились решением МИД Украины о возвращение в структуру Василия Марущинца
Посол Израиля Джоэл Лион заявил, что осуждает любые антисемитские проявления и отрицание Холокоста.
"Я еще раз призываю украинских чиновников, создать инструмент для лучшей борьбы с антисемитизмом и принять определение IHRA относительно антисемитизма", – заявил Лион.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Василий Марущинец на праздновании годовщины батальона "Карпатська січ" вскинул правую руку в нацистском приветствии.
Позже пророссийский блогер Анатолий Шарий сообщил, что Марущинец разместил в Facebook антисемитские публикации, такие как: "Ж*ды огласили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи ж*дов", "Бабий Яр. Не ж*ды в 1941 году, а украинцев 1918-1941 тут убито", "Ж*ды — г*вно".
15 мая бывший Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что дипломата отзывают для выяснения обстоятельств.
Скандал с антисемитскими высказываниями вызвал огромный резонанс в обществе. Украинский журналист Дмитрий Гордон упрекнул Марушинеца за его действия, отметив, что дипломат должен был понимать, к чему это приведет.
В свою очередь, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко назвал дипломата "негодяем". В конечном итоге Министерство иностранных дел уволило консула.
17 декабря МИД вернуло Марущинца в свою структуру.
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