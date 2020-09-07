В МИД Украины заявили о фейке РосСМИ об ООН и поставках воды в Крым

В РосСМИ исказили слова представителя ООН о поставках воды в Крым.

Российские СМИ исказили заявление представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл о том, что ответственность за водоснабжение оккупированного Россией Крыма якобы лежит и на Украине.

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook описала, что на самом деле сказали в Организации Объединенных Наций.

"Сегодня утром "Ведомости.ru" подали очередную сенсацию: "Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, - заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл". Прекрасно зная о позиции УВКПЧ по вопросам оккупированного Крыма, решили проверить", – написала она.

По словам Джапаровой, в управлении заявили, что к ним действительно обращалось РИА Новости (на их публикацию ссылались "Ведомости") по вопросу поставок воды в Крым, однако ответ был несколько иным: "Российская Федерация, как оккупационная власть, несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, которые находятся под защитой".

В УВКПЧ добавили, что слова их представителя были приведены в "Ведомостях" не полностью.

"При этом, как следует из той же публикации РИА Новости, сами представители оккупанта остались разочарованными ответами УВКПЧ, назвав их с присущей РФ уважением к международным структурам, "ответами первоклассника" и "туманным ответом ни о чем"", – пояснила Джапарова.

Представитель МИД сравнила публикацию российского СМИ с игрой в "испорченный телефон".

"Только здесь телефон не немного испорчен, а запрограммирован на фейк с самого начала, и до последнего игрока, то есть, в нашем случае, потребителя информации, доходит вполне искаженная новость. Не удивлюсь, если в следующей публикации еще какого-то российского медиа уже будут кричать, что "ООН приказала Украины подавать воду в оккупированный Крым" для обеспечения потребностей российского ЧФ и его объектов"", – добавила она.

Джапарова добавила, что позиция МИД Украины остается четкой и правовой: "Россия – страна-оккупант, она несет ответственность за ситуацию в Крыму согласно международному гуманитарному праву".

Facebook Эмине Джапаровой.

В МИД Украины заявили о фейке РосСМИ об ООН и поставках воды в Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, в Управлении Верховного комиссара ООН заявили, что главная ответственность за воду в Крыму лежит на России.

При этом в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина также должна поддерживать жителей полуострова, которые находятся на ее территории.

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