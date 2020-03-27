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27 марта • обновлено в 12:39
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В МИД объяснили, как украинцы смогут вернуться домой после закрытия границ

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Несмотря на полное прекращение пассажирского сообщения с другими странами в Украине с полуночи 27 марта, граждане смогут попасть в страну. Для этого им необходимо пересечь границу пешком или на авто.

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Об этом заявил в видеообращении, опубликованном на странице МИД Украины, глава ведомства Дмитрий Кулеба (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дорогие украинцы, застрявшие в разных уголках мира. Почти весь мир закрыл границы. Украина также полностью прекращает регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта. Сейчас останется возможность пересечь границу только пешком или на авто. Граница ни в коем случае не закрывается на замок", – сказал министр.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Скриншот видео

Что касается граждан, которые останутся за рубежом, то они, заверил Кулеба, могут рассчитывать на помощь украинского МИД.

"Мы знаем о каждом, кто нуждается в нашей защите и помощи, хочет вернуться домой. Мы знаем о ежедневных штрафах за превышение срока пребывания в странах, где вы находитесь, и будем решать эти проблемы. МИД вас не оставляет! Мы ищем возможности, как вернуть вас и после того, как будет закрыто регулярное пассажирское сообщение", –подчеркнул глава МИД.

Также Кулеба добавил, что для поддержки украинцев за границей он поручил всем зарубежным дипломатическим учреждениям Украины развернуть программу "Защита".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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