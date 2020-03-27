Несмотря на полное прекращение пассажирского сообщения с другими странами в Украине с полуночи 27 марта, граждане смогут попасть в страну. Для этого им необходимо пересечь границу пешком или на авто.

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Об этом заявил в видеообращении, опубликованном на странице МИД Украины, глава ведомства Дмитрий Кулеба (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дорогие украинцы, застрявшие в разных уголках мира. Почти весь мир закрыл границы. Украина также полностью прекращает регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта. Сейчас останется возможность пересечь границу только пешком или на авто. Граница ни в коем случае не закрывается на замок", – сказал министр.

Дмитро Кулеба Скриншот видео

Что касается граждан, которые останутся за рубежом, то они, заверил Кулеба, могут рассчитывать на помощь украинского МИД.

"Мы знаем о каждом, кто нуждается в нашей защите и помощи, хочет вернуться домой. Мы знаем о ежедневных штрафах за превышение срока пребывания в странах, где вы находитесь, и будем решать эти проблемы. МИД вас не оставляет! Мы ищем возможности, как вернуть вас и после того, как будет закрыто регулярное пассажирское сообщение", –подчеркнул глава МИД.

Также Кулеба добавил, что для поддержки украинцев за границей он поручил всем зарубежным дипломатическим учреждениям Украины развернуть программу "Защита".

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса по стране. Предварительный срок его окончания – 24 апреля. Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

Кроме этого, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине с 27 марта прекращаются любые пассажирские перевозки через границы в связи с пандемией коронавируса.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы, 27 марта, будет полностью закрыта государственная граница Украины и прекращены все пассажирские перевозки.

Из-за этого на пунктах пропуска на польско-украинской границе образовались огромные очереди.

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