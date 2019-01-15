В метро без штанов: фоторепортаж со всемирного полуголого флешмоба

В воскресенье, 13 января, состоялся ежегодный флешмоб "В метро без штанов".

Акция была придумана в 2002 году в Нью-Йорке и с тех пор каждый год в январе проходит в крупных городах мира, пишет AFP.

Всё началось с того, что Чарли Тодд основал группу "Improv Everywhere". Цель её участников состояла в том, чтобы удивить и развлечь случайных прохожих через шутливые представления и розыгрыши. Одним из таких представлений и была поездка в метро в полуобнаженном виде. Об акции узнали люди по всему миру, и она обрела немало последователей.

Акция в Нью-Йорке

Акция в Нью-Йорке

Акция в Нью-Йорке

Акция в Нью-Йорке

Акция в Нью-Йорке

Акция в Нью-Йорке

Акция в Нью-Йорке

Акция в Париже

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети приобретает популярность "волосатый" флешмоб для женщин.

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