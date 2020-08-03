В мемориале Холокоста нашли более 800 новых имен жертв расстрелов в Бабьем Яру.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" за полгода нашел 867 новых имен жертв массовых расстрелов во время нацистской оккупации Киева в 1941-1943 годах, которые ранее не указывались в каких-либо списках погибших и книгах памяти.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, также исследователи в рамках проекту "Имена" систематизировали и упорядочили объединенный список погибших, который содержит более 18 тысяч имен.

"Цель мемориального центра "Бабий Яр" – восстановить историческую память и найти полную информацию о всех погибших в Бабьем Яру и их родственников, а также о людях, которые жили в то время в Киеве. Мы объединили данные всех существующих мартирологов – списки погибших , книги памяти, архивные данные – в единую универсальную базу, чего до нас никто не делал", – рассказала руководитель проекта Анна Фурман.

По словам Фурман, также проект дополнил и верифицировал информацию по почти 3200 именам. "В имеющихся списках есть ошибки, где-то неправильно написана фамилия. Мы убрали дубликаты, проверили и расширили информацию. То есть напротив фамилий теперь указано, чем занимался погибший до и во время войны, принимал ли он участие в движении сопротивления, имел семью, которыми были обстоятельства гибели и т.д.", – пояснила она.

Руководитель проекту также добавила, что проект НЕ фокусируется на этническом происхождении или политических взглядах погибших – ищутся имена всех, кто умер во время оккупации от рук нацистов и чье место захоронения неизвестно, гражданские лица и военнопленные, убитые в Бабьем Яру, Сырецком лагере и тюрьмах, а также убиты или пропавшие без вести члены советского и националистического подполья.

К исследовательскую группу проекта вошли ученые-историки, юристы, IT-специалисты. Команда сравнивает состав населения Киева в период оккупации, до войны и в послевоенные годы и исследует очень широкий круг источников – архивные документы, воспоминания уцелевших и свидетелей тех событий, материалы паспортных и домовых книг, адресных столов, метрических книг и ЗАГСов, которые содержат данные о рождении, браке, смерти лица.

Напомним, ранее в рамках проекта "Имена" были оцифрованы более 140 тысяч материалов засекреченных картотек периода нацистской оккупации Киева и сотни архивных книг ЗАГСов за 1925-1936 годы. Все эти архивы будут изложены в новой онлайн-платформе мемориала, которая будет запущена в сентябре.